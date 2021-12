Lazio, Immobile aspetta il via libera: tamponi di continuo

ROMA - Ciro Immobile all’ultima sfida con il Covid. Natale in casa da positivo con tutta la famiglia. Ora aspetta il via libera per tornare ad allenarsi dopo aver saltato le ultime due partite del 2021. Un primo tampone per tornare alla vita normale, a una settimana dal test che ne aveva certificato la positività, era in programma ieri. Non ci sono notizie in merito. Altri tamponi sarebbero previsti tra oggi e domani. C’è di mezzo la privacy e il riserbo. Tamponi di continuo nella speranza di riscontrare la negatività. Punta il rientro giovedì, quando la Lazio si ritroverà a Formello per preparare la partita contro l’Empoli del 6 gennaio. Mancano due giorni, Ciro incrocia le dita e aspetta. Si allena in casa come può tra cyclette e pesi. Vuole il campo e le partite. A novembre del 2020 era stato fermato dal Covid per la prima volta per tre settimane: al ritorno segnò 8 gol in 9 partite di campionato. Affamato come non mai.