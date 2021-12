Lazio, Immobile è negativo: ora il ritorno in campo

ROMA - Finalmente Ciro Immobile. Ecco il ritorno del bomber della Lazio negativo al Covid-19. L’ultimo tampone ha certificato la sua negatività, adesso dovrà svolgere le visite mediche di idoneità (come prevede il protocollo) e via in campo. Giusto in tempo per la ripresa degli allenamenti di oggi (doppia seduta). Tornerà ad allenarsi con il resto dei compagni probabilmente nel pomeriggio. Non si vedeva a Formello da mercoledì 15 dicembre. In quarantena a casa, dopo la positività certificata più di una settimana fa, si è allenato tra cyclette e palestra. Insieme a lui contagiata tutta la famiglia. Ha saltato le ultime sfide del 2021, quelle contro Genoa e Venezia. Ora non vede l’ora di tornare e scalpita: nel mirino c’è il primo match del 2022, quello con l’Empoli il prossimo 6 gennaio. Ci sarà.