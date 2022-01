Lazio, le condizioni di Acerbi: rischia un mese di stop

ROMA - Francesco Acerbi rischia un mese di stop. Per essere in campo contro l’Empoli aveva forzato i tempi dopo il problema alla coscia sinistra del 22 dicembre. Ma è un generoso e ha accelerato i tempi di recupero: ricaduta e possibile lesione ai flessori della coscia sinistra tra il primo e il secondo grado. Un infortunio più grave del precedente. Salterà ovviamente la sfida contro l’Inter e resterà fuori anche per le prossime partite di campionato con Salernitana e Atalanta. Rischia pure di non partecipare allo stage della Nazionale a fine gennaio in quel di Coverciano. Si attendono comunque gli esami strumentali, Francesco spera di rientrare anche questa volta in una ventina di giorni. I suoi progressi verranno monitorati di giorno in giorno, ma questo punto, forzare di nuovo, non avrebbe senso.