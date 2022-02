Lazio, per Lazzari ko pesante: le soluzioni per sostituirlo

Lazzari out, che peccato

L’infortunio per l’ex Spal capita nel suo momento migliore. Era tornato titolare a sgommare sulla fascia a tutta velocità, finalmente dentro le idee calcistiche di Sarri. Che ora si ritrova con un terzino in meno. Contro il Porto schiererà Hysaj a destra e Marusic a sinistra, saranno gli esterni titolari delle prossime partite. In gruppo è stato aggregato Floriani Mussolini, 19 anni compiuti. Fa la spola tra Primavera e prima squadra, ruolo di terzino destro. Rimane con i grandi a maggior ragione ora, con gli uomini contati. Sarri, senza Lazzari, è rimasto con Hysaj e Marusic più Radu e Kamenovic. Nel match con il Bologna era stato adattato proprio Radu nel ruolo di terzino sinistro.