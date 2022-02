Lazio, le condizioni di Immobile: Udine un miraggio

ROMA - Difficile il recupero di Ciro Immobile per la partita contro l’Udinese. Anche Sarri sembra rassegnato a non avere il bomber, già assente in Europa League contro il Porto. Bloccato dalla febbre, Ciro nella giornata di ieri stava leggermente meglio. Le possibilità di rivederlo in campo sono minime. Si tratterebbe di un’influenza gastrointestinale molto fastidiosa. Il Covid lo ha già avuto a fine dicembre e la Lazio, anche ieri, non ha fatto trapelare alcuna informazione. A questo punto toccherà ancora a Felipe Anderson in versione falso nove. Senza Immobile a Oporto, senza Immobile a Udine.