Lazio, Immobile compie 32 anni: auguri da Del Piero e dalla Uefa

ROMA - Ciro Immobile compie oggi 32 anni e gli arrivano gli auguri da tutto il mondo: "Buon compleanno", scrive Alessandro Del Piero sulle storie di Instagram, pubblicando una foto del bomber della Lazio con la Coppa Europa vinta in nazionale nel luglio scorso. Pronta la risposta di Immobile: "Grazie Alex, grande capitano". Anche la Uefa ha ricordato il compleanno dell'attaccante biancoceleste, pubblicando un video con alcuni dei suoi gol realizzati in carriera: "Tanti auguri al miglior marcatore di tutti i tempi della Lazio, Ciro Immobile!", scrive la confederazione del calcio europeo. Un messaggio speciale è arrivato sui social anche dai genitori del calciatore: "Buon compleanno amore mio - si legge sul profilo Instagram di mamma Michela - ti auguro che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni e continuare a vincere anche in futuro. Questo e? solo l'inizio di una vita piena di gioie e soddisfazioni. Diventa quello che vuoi, diventa quello che sei, conserva sempre questa tua determinazione e questa tua volontà. Vedrai che andrai lontano! Sei il nostro orgoglio. Ti vogliamo bene, Mamma e Papà".