Udinese-Lazio, Pedro ko: Sarri in ansia

UDINE - Pedro alza bandiera bianca nel match tra Udinese e Lazio. Un problema in più per Maurizio Sarri, alla Dacia Arena con i cambi contati al netto delle assenze di Acerbi, Lazzari Immobile più gli squalificati Leiva e Luis Alberto. Problema al piede sinistro: l’ex Barcellona è uscito dal campo togliendosi lo scarpino. Da capire se si tratti di un problema al polpaccio sinistro o alla caviglia. Dentro Cabral, con Sarri costretto a ridisegnare la sua Lazio con Felipe Anderson spostato sulla destra e l'ex Sporting, al debutto in Serie A, ad agire da punta centrale. Giovedì c'è il Porto, poi il Napoli. In casa biancoceleste incrociano le dita: sperano già di rivedere Pedro il prima possibile.