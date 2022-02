Lazio, Pedro in clinica per accertamenti: caviglia da valutare

ROMA - Pedro in clinica Paideia per capire le condizioni della sua caviglia. L' attaccante spagnolo , che ad Udine ha alzato bandiera bianca dopo ventiquattro minuti, si è presentato nella clinica di riferimento del club biancoceleste per capire l'entita del problema alla caviglia sinistra e i tempi di recupero. Lo spagnolo ha sentito una fitta e si è immediatamente fermato. La speranza è di aver evitato problemi più gravi e tornare immediatemente a disposizione di Sarri.

Sarri con gli uomini contati

In vista della sfida di ritorno contro il Porto, in programma giovedì allo stadio Olimpico, il tecnico biancoceleste si ritrova infatti con gli uomini contati in attacco. L'eventuale forfait di Pedro, andrebbe ad aggiungersi alla squalifica di Zaccagni, che in Portogallo ha rimediato un pesante cartellino giallo. Il tecnico spera di recuperare Immobile (che anche oggi non si è visto a Formello) bloccato da un forte stato febbrile. Al momento il tecnico toscano potrebbe contare solo su Felipe Anderson, Cabral (che ad Udine ha esordito in campionato) e sui giovani Moro e Romero.