Lazio, maglie all'asta per UNHCR: l'iniziativa per l'emergenza in Afghanistan

Lazio e Udinese sostengono UNHCR , l’Agenzia Onu per i Rifugiati, nel suo lavoro umanitario a beneficio degli sfollati e dei rifugiati afghani. Dopo che nella 26esima giornata di campionato tutta la Serie A ha deciso di sostenere la campagna dell’UNHCR “Emergenza Afghanistan: non lasciamoli soli”, i due club hanno deciso di offrire le loro maglie autografate che sono all’asta su CharityStars. Col ricavato saranno distribuiti alla popolazione generi di prima necessità come coperte, kit di isolamento termico per gli alloggi di emergenza, lampade solari.

Le iniziative di Lazio e Udinese seguono quelle di inizio campionato di Roma e Sampdoria. A queste squadre se ne aggiungeranno presto altre che hanno già risposto alla challenge lanciata da UNHCR per contrastare l’emergenza in atto in Afghanistan dove, soltanto nell’ultimo anno, oltre 700 mila persone hanno dovuto abbandonare le loro case; l’80% sono donne e bambini, che stanno pagando il prezzo più alto di questa emergenza. Al termine di 40 anni di conflitto, oggi il paese si trova ad un passo da una catastrofe umanitaria, stretto tra una gravissima crisi economica e un’insicurezza alimentare che colpisce 23 milioni di persone. Il rigido inverno afgano, con temperature che possono scendere fino a 25 gradi sottozero, ha aggravato un quadro già drammatico.

“Siamo lieti di riceve il sostegno dell’Udinese e della Lazio per questa grave emergenza che sta colpendo la popolazione afghana – dichiara Chiara Cardoletti, rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino - La situazione nel Paese resta critica: alla fine di un conflitto durato 40 anni, molte famiglie in questo momento sono in una condizione di povertà estrema e insicurezza alimentare, mentre il freddo invernale è un’ulteriore minaccia. Questa iniziativa dimostra ancora una volta quanto sia importante l’impegno del mondo dello sport: per affrontare efficacemente una crisi senza precedenti come quella afghana serve infatti il contributo di tutti". L’appello a partecipare all’asta è rivolto ai tifosi e ai simpatizzanti di ciascuna squadra ma anche a chiunque voglia fare un gesto importante: per questo motivo tutti sono invitati a partecipare alle aste – questo il link www.charitystars.com/challenge4unhcr - per contribuire a combattere la grave emergenza afgana. L’iniziativa può essere sostenuta fino al 6 marzo anche donando al numero 45588: 2 euro inviando un SMS oppure 5 o 10 euro chiamando da telefono fisso.