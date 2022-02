Lazio, i dubbi sul recupero di Acerbi: Sarri lo aspetta

ROMA - Il recupero di Francesco Acerbi è stato molto lento. Ora ha bisogno di lavorare per ritrovare la miglior forma dopo la ricaduta e lo stiramento di secondo grado del 6 gennaio. Sarri ha spiegato: “Francesco è stato fermo per 45 giorni, è guarito da un punto di vista medico, non è al massimo dell’efficienza prestazionale. Stiamo facendo un programma di recupero, ogni giorno ha sempre un allenamento suppletivo da svolgere. E speriamo di portarlo nella giusta condizione molto velocemente. Vediamo se ci sarà bisogno o meno in panchina. Al momento non è un giocatore che può iniziare la partita”. Da capire se potrà andare in panchina all’Olimpico. Ma soprattutto se riuscirà a mettersi completamente a disposizione per domenica, quando ci sarà la sfida al Napoli. Ieri mattina è trapelata la notizia di un’altra settimana di recupero: tornerebbe totalmente disponibile soltanto a partire da lunedì prossimo. Si attende la lista dei convocati per il Porto. Acerbi manca da 48 giorni, la Lazio ha bisogno di lui.