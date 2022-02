Jessica Immobile debutta come modella: il messaggio di Ciro

ROMA - Jessica Immobile protagonista alla Milano Fashion Week, super evento con i migliori stilisti del momento. Debutto ufficiale in passerella per la moglie del bomber della Lazio. É uno dei volti di Elisabetta Franchi. E Ciro, sui social, ha celebrato la sua dolce metà: “Sono tanto felice per te. Non nascondo la mia emozione nel vederti sfilare su quella passerella. Te lo meriti, ti amo”, il messaggio che si legge su Instagram. Jessica ha sfilato insieme ad altre donne dello spettacolo e fashion blogger. Una chiara scelta di Elisabetta Franchi, che non si è affidata solo a modelle professioniste. Immobile applaude la moglie: la loro unione è sempre più forte, si sostengono a vicenda e si danno dimostrazione d'amore ogni giorno.