Lazio-Napoli, l'ex Reina: "Con Sarri giocavamo a memoria"

ROMA - Sarà una partita speciale per Pepe Reina quella di domenica contro il Napoli: per il portiere spagnolo della Lazio, infatti, sono 151 le presenze in campionato con la maglia degli azzurri, in quattro anni inframezzati da una parantesi al Bayern Monaco. Dal 2015 al 2018, inoltre, l'allenatore dei partenopei era proprio Maurizio Sarri, ora tecnico dei biancocelesti: "L'esperienza a Napoli con Sarri? Ci divertivamo, in campo giocavamo con automatismi chiari, a memoria. Inoltre avevamo un gruppo umano che andava al di là della tattica. Eravamo uniti e umili, lavoravamo tutti nella stessa direzione". Una fiducia, quella di Sarri, che ha portato l'estremo difensore spagnolo ad essere il quarto giocatore più impiegato di sempre dal tecnico toscano: "Il mister crede fortemente da sempre alle proprie idee, ha una filosofia di calcio ben marcata, è un insegnante di questo tipo di gioco". Sul match dell'Olimpico contro la sua ex squadra: "Sarà molto difficile, affronteremo una squadra con una rosa profonda, candidata alla vittoria dello scudetto. Mi aspetto una gara molto dura, come dimostra anche il risultato dell'andata".