Lazio, Cataldi ko: visite in clinica Paideia

ROMA - Visite mediche in clinica Paideia per Danilo Cataldi intorno all’ora di pranzo. Il centrocampista della Lazio si era fermato all’indomani del match di coppa contro il Porto, in cui aveva segnato, in pieno recupero, il gol del 2-2 finale. Poi non si era visto in campo per la rifinitura pre Napoli e niente panchina. È alle prese con un problema muscolare, le sue condizioni sono da valutare. Sarri dovrà puntare ancora una volta su Lucas Leiva, schierato titolare all’Olimpico contro i ragazzi di Spalletti. Con l’uscita del brasiliano nel secondo tempo, il ruolo di regista è toccato a Luis Alberto.