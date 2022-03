Lazio senza coppe, trend positivo: ora la verità

ROMA - C’è stata una Lazio con l’Europa League e un’altra senza. Due squadre che hanno viaggiato a ritmi diversi, lo dicono i numeri. Nei 10 turni senza un impegno ravvicinato in precedenza, sono state conquistate 7 vittorie a dispetto di 1 pareggio e 2 sconfitte (entrambe contro big del calibro di Milan e Juventus). Negli altri match, 10 sui 27 totali, Sarri ha tenuto una media invidiabile: 2,2 punti ogni 90 minuti. Il tecnico, da qui sino a fine stagione, potrà contare sulle settimane piene per prepara le partite del fine settimana. Il primo banco di prova è subito sabato contro il Cagliari. Squadra da non sottovalutare, che è in salute e in fiducia dopo l’1-2 centrato a Torino. Per la Lazio niente più distrazioni da Coppa Italia e Europa League. L’obiettivo Europa dovrà essere alla portata.