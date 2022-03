Immobile, parla l'agente: "Chiuderà la sua carriera alla Lazio"

ROMA - Il procuratore Alessandro Moggi è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio Marte, parlando tra i vari temi di Ciro Immobile. Sul centravanti campano, autore fino a questo momento di 19 gol in campionato, Moggi ha speso parole d'elogio e una certezza per il futuro: "Se Immobile vuole chiudere la carriera alla Lazio? Assolutamente sì, segno definitivo di attaccamento profondo al club. Resterà alla Lazio fino al termine della sua carriera. Il club ha fatto un gesto importantissimo legandosi a Ciro fino al 2026. Parliamo del più forte centravanti in Italia degli ultimi anni, numericamente ha fatto benissimo e ha vinto anche la Scarpa d'Oro. Immobile non venne al Napoli per via di Lapadula? Ormai è acqua passata", ha concluso l'agente.