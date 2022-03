Lazio a Cagliari senza tifosi? Attesa per la decisione

ROMA - I tifosi della Lazio in attesa di ricevere l’ok per la trasferta di Cagliari. Il via libera ancora non c’è e la sfida si avvicina. É in programma sabato sera. La situazione rimane bloccata dalla comunicazione del Ministero dell'Interno, in cui l'Osservatorio ha sospeso "il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alla gara”. L’avviso alla Serie A: non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Roma" almeno "fino all'assunzione di determinazioni in merito".