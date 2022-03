Lazio, Signori e quell’emozione speciale: maglia all’Olimpico

ROMA - C’è anche la maglia della Lazio che porta il nome di Giuseppe Signori all’interno del museo dello stadio Olimpico. Un cimelio a tinte biancocelesti, dal sapore un po’ vintage, che evoca grandi ricordi. Beppe gol, mito dei tifosi laziali, è andato a firmare la casacca. Un momento pieno di emozioni raccontato tramite il suo profilo Instagram: “Sono passato allo Stadio Olimpico, per firmare la mia maglietta che è stata esposta insieme a quelle delle leggende che hanno lasciato un segno indelebile in questo stadio. Un onore incredibile”. Scatenati i tifosi della Lazio, che ricordano Signori sempre con grande affetto. E in tanti gli chiedono di tornare allo stadio: “Sarebbe bellissimo vederti in tribuna a Lazio-Venezia”. Un desiderio espresso da un tifoso, chissà se sarà accontentato.