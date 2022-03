Lazio, tutti i dubbi di Sarri per il Cagliari

FORMELLO - Francesco Acerbi pronto al rientro da titolare dopo due mesi, l'ultima volta in campo dal primo minuto è quel Lazio-Empoli del 6 gennaio. Dovrebbe tornare a fare coppia con Luiz Felipe: ultimo provino, decisivo, previsto per oggi. Ma già ieri, nelle prime prove tattiche in vista della sfida contro il Cagliari, l’ex Sassuolo si è mosso al centro della difesa . Patric di nuovo in panchina.

I dubbi di Sarri per la sfida al Cagliari

Ballottaggio aperto per il ruolo di terzino sinistro: Radu sarebbe in vantaggio su Hysaj, ma ogni decisione sarà presa a ridosso del match. Marusic confermato a destra. L’altro dubbio di Maurizio Sarri è per il tridente offensivo: Felipe Anderson o Pedro? Ieri lo spagnolo ha svolto l’intera seduta in gruppo, ma non è al meglio. Immobile e Zaccagni sicuri del posto aspettano il terzo partner. Con Cataldi out a centrocampo, toccherà ancora a Leiva giocare in regia. Con lui Luis Alberto e Milinkovic.