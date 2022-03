Lazio, Lazzari corre per il rientro: punta la sfida al Venezia

FORMELLO - Manuel Lazzari lavora a testa bassa per il rientro. Il terzino della Lazio si è fatto male durante la partita con il Bologna: i primi controlli clinici hanno evidenziato uno stiramento di secondo grado al flessore della coscia destra. La prossima settimana effettuerà altri test medici per capire lo stato del recupero. Potrebbe ricevere l’ok per ritornare in campo e mettersi a disposizione per la gara con il Venezia in calendario il prossimo 14 marzo (fischio d’inizio alle 20.45). Lazzari punta a giocare titolare il derby di domenica 20: un appuntamento da non perdere. E soprattutto Sarri avrà una carta in più sugli esterni in una fase delicata e importante della stagione.