Felipe Anderson: "Lazio da Champions, ogni partita una finale"

CAGLIARI - Un assist e un gol in slalom gigante, è un super Felipe Anderson contro il Cagliari. C’è tanto del brasiliano nel 3-0 rifilato ai sardi. E ai microfoni di Sky Sport, Pipe ha commentato felice: “Eravamo delusi dagli ultimi risultati, ma consapevoli che con il bel gioco le vittorie sarebbero arrivate. Siamo felici, portiamo a casa tre punti importantissimi. Sicuramente con più tempo per lavorare nei dettagli è importante, siamo più freschi. Ma se vogliamo giocare in Europa è così, bisogna essere sempre pronti. Uno dei miei gol più belli? Ce ne sono tanti che mi piacciono, ma oggi mi sentivo bene. Sono contento per la rete e per aver dato tranquillità alla squadra. La Champions rimane l’obiettivo, siamo forti, questa squadra può lottare per questo traguardo. Ogni partita sarà una finale”.