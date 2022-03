Lazio, Leiva: "C'è serenità, giochiamo in automatico. Lavoriamo ancora"

CAGLIARI - "Oggi vittoria meritata, abbiamo fatto nelle ultime settimane grandi prestazioni, ma purtroppo senza risultati. Oggi abbiamo giocato bene dal primo all'ultimo minuto, sono contento di raggiungere le 100 vittorie con la Lazio". Lucas Leiva fa i complimenti alla squadra dopo il 3-0 al Cagliari. Il brasiliano, ai microfoni di Dazn, ha poi continuato: "La serenità è perché dopo sei-sette mesi le giocate vengono in automatico. Questo palleggio, i movimenti, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto, ma c'è ancora tanto su cui lavorare. Non sono d'accordo sul fatto che corro meno, il nostro è un gioco in cui si spende tanto, facciamo pressione alta. Stiamo crescendo come squadra, quando non prendiamo gol è ancora più importante, ci dà ancora più fiducia".