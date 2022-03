La Lazio ricorda Pino Wilson: "La nostra storia è eterna"

ROMA - "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Capitano del primo Scudetto Pino Wilson e si uniscono al dolore della famiglia". Questo il comunicato da parte della Lazio apparso sul sito ufficiale. Un risveglio tremendo per tutta la società biancoceleste e i suoi tifosi, che dicono addio allo storico capitano. Aveva 76 anni. Sempre legato al mondo laziale, lascia un vuoto incolmabile. E sui social, la Lazio ha postato diverse foto in bianco e nero di Pino calciatore con Maestrelli e Chinaglia: “Insieme, siamo diventati Campioni. Ciao Pino, nostro Capitano, la storia che ci lega è eterna”. Tanta commozione anche da parte dei tifosi, ancora increduli per una notizia che non avrebbero voluto leggere mai.