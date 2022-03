Lazio, soddisfazione Luka Romero: convocato dall’Argentina

ROMA - Luka Romero cresce a vista d’occhio. Il talento della Lazio, classe 2004, è stato convocato dall’Argentina di Lionel Scaloni. Una maxi lista che vede anche il baby biancoceleste tra i 44 protagonisti. Diventerà una specie di raduno per prepara al meglio le sfide al Venezuela e Ecuador in programma il prossimo 26 e 30 marzo. Prima chiamata per Romero tra i grandi, fin qui apparizioni solo nelle selezioni giovanili. Una bella soddisfazione per lui, che ha totalizzato 4 presenze in Serie A. Sarri lo sta lanciando senza fretta, lo stima molto e ne apprezza voglia e fame. “Sta progredendo dal punto di vista tattico. È giovanissimo, ma stiamo cercando di farlo crescere anche sotto l'aspetto della forza. Abbiamo fatto un programma apposta per lui, per renderlo non solo rapido e brillante”, le parole del tecnico a fine gennaio. Con Scaloni altra possibilità di crescita.