Lazio, Sarri stacca la spina: due giorni di riposo

ROMA - Lazio a riposo dopo la trasferta di Cagliari e lo scarico di ieri mattina. Oggi e domani liberi, la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì. C’è una settimana piena per preparare la partita contro il Venezia in programma il 14 marzo alle 20.45. Il calendario, senza coppe, concede un po’ di tregua.