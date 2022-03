Lazio, garanzia Radu: corre più forte, difende ancora meglio

Il nuovo Radu

Sarri lo ha rispolverato terzino sinistro nella difesa a 4 dopo anni di linea a 3. Un ruolo in cui serve gamba, tempi di inserimento, fase difensiva. Stefan ha risposto presente. Rilanciato titolare con Porto, Napoli e Cagliari, proprio in Sardegna ha giocato una delle sue migliori partite. Lo dicono i numeri, uno su tutti: è stato il calciatore che ha corso di più con 12,5 km. Fisicamente sta bene, i 35 anni non li sente. E poi: 7 recuperi e 7 palloni giocati in avanti. L’ultimo dato conferma anche la sua propensione in attacco. Su e giù per la fascia sinistra. Ha scalzato Hysaj, uno dei fedelissimi di Sarri e si è preso la maglia da titolare. Non vuole più fermarsi.