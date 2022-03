Lazio, Chimenti su Wilson: "Morte inaccettabile, ma non per ictus"

ROMA - "Io e Pino avevamo fissato un appuntamento venerdì in federazione per promuovere un suo evento a Ostia in programma questa estate. C'è un'informazione sbagliata sul suo decesso, perché lui non è morto per un ictus, ma per una cosa molto più banale che purtroppo é degenerata. È inaccettabile, stava benissimo". Franco Chimenti, presidente della Federgol, ha parlato così uscendo dalla camera ardente allestita in Campidoglio per l'ex capitano della Lazio Pino Wilson. Dal 1981 al 1985 Chimenti ha ricoperto la carica di vicepresidente della Lazio, della quale è stato poi presidente nel 1986. "Wilson era il capitano per eccellenza - ha ricordato Chimenti - la persona insieme a Giorgio Chinaglia più vicina a Maestrelli. Lo scudetto del 1974 fu un evento unico, che rese leggendaria questa squadra".