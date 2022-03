Lazio, il metodo Sarri funziona: la difesa ora tiene

Lazio, la difesa è tornata

Ancora oggi la retroguardia biancoceleste è la nona della Serie A con 42 reti incassate in 28 giornate. Ma si paga il conto della prima parte della stagione, c’è un abisso rispetto a tre o quattro mesi fa. La principale indicazione di Maurizio Sarri: la palla come riferimento principale in fase di non possesso. Poi sono state riviste le distanze ravvicinate tra i calciatori, garantite le coperture e i recuperi palla da parte di tutti i calciatori. Ora certi movimenti avvengono più naturali e la Lazio non si pone limiti.