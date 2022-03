Lazio, Lazzari aspetta l’ok: oggi altri controlli

ROMA - Manuel Lazzari pronto al rientro. Si era fermato quasi un mese fa, il 12 febbraio scorso per una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Oggi sono previsti altri controlli e nel pomeriggio, con il via libera da parte dei medici, potrebbe rivedersi in gruppo e lavorare agli ordini di Maurizio Sarri. C’è il Venezia lunedì da affrontare, poi il derby (20 marzo). Nessun rischio, da evitare ricadute, che in questa parte della stagione possono essere letali. Il terzino verrà convocato per la prossima partita solo se non ci saranno pericoli. Condizioni da valutare giorno per giorno. Sarri continuerà a puntare su Radu nel ruolo di terzino sinistro. Con Marusic squalificato, si prepara Hysaj a giocare a destra dal primo minuto.