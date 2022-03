Lazio, il Luis Alberto rinato: è al top tra i centrocampisti

ROMA - Finalmente Luis Alberto. Da qualche settimana è diventato, di nuovo, uno degli uomini imprescindibili per la Lazio. Effetto Sarri a scoppio ritardato, ora non si vuole più fermare. Superati i problemi con la tattica del nuovo tecnico, ad agosto scorso si era parlato addirittura di un litigio. Le panchine, i musi lunghi. Tutti brutti ricordi. Ora il Mago fa parlare i numeri: è il giocatore laziale che crea più occasioni da gol (45), è secondo per assist (7), terzo per tiri (33) ed è ad un passo dalla top five dei corridori (ora è sesto con 9,848 chilometri percorsi in media a partita). Un nuovo calciatore.

Un nuovo Luis Alberto

Il cambio di passo, di stile, di atteggiamento lo si nota analizzando le partite in Serie A. Ad esempio, dalla 18esima giornata di campionato alla 28esima, in undici presenze, Luis Alberto ha creato più occasioni da gol (24) rispetto a quelle create dalla prima alla 17esima giornata (21), in un arco di tempo maggiore. E non solo, perché oltre alla qualità ritrovata c’è anche tanta corsa. È vicino alla soglia dei 10 km percorsi in media a partita, dietro a un velocista come Marusic e altri giocatori sempre al top come Acerbi, Luiz Felipe, Immobile e Milinkovic. Ha recepito Sarri, ora non si vuole fermare. Vuole portare la Lazio sempre più in alto a suon di grandi giocate e meritevoli prestazioni.