Lazio, emozioni all’Olimpico ricordando Wilson

ROMA - Lo stadio Olimpico rende omaggio al grande capitano Pino Wilson, scomparso una settimana fa. È un Lazio-Venezia in onore di uno dei giocatori simbolo di una squadra bella e vincente, allenata da Tommaso Maestrelli. Video emozionale sui maxi schermi dello stadio, cori, una fascia rossa indossata da Ciro Immobile e lutto al braccio per tutti i giocatori di Sarri. Piccola cerimonia con protagonisti Lotito e Giorgio Sandri, che hanno incontrato i figli dell’ex capitano consegnandogli una targa commemorativa. Presenti pure gli altri eroi del 1974 come Oddi e Petrelli. La Curva Nord ha cantato forte “C’è solo un capitano”, mostrando un bel '4', numero di maglia di Pino. Poi lo striscione: "Sempre a testa alta: in campo e nella vita. Nel trionfo e nella polvere: ciao capitano!". Prima dell'inizio del match, un minuto di silenzio osservato da entrambe le squadre. Un applauso generale per il grande Wilson, per sempre nei cuori dei laziali.