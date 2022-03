Lazio, è un 2022 super: l’effetto Sarri si vede

ROMA - Quel 3-3 contro l’Empoli datato 6 gennaio mostrava la brutta Lazio vista per i primi mesi (ultimi nell’arco temporale) targati Sarri del 2021. Enormi lacune difensive, black-out mentali e potenza enorme in attacco. Squadra sbilanciata, poco efficace e perennemente in difficoltà anche con avversarie modeste. Tanti limiti poi cancellati con il nuovo anno. Lavoro e lavoro la ricetta vincente di Sarri. Dopo quel pareggio è arrivata la sconfitta contro l’Inter per 2-1 e poi? Nelle ultime otto partite va registrato solo il ko (ingenuo) con il Napoli. La media punti premia i biancocelesti. Se si calcolano appunto le ultime 8 sfide in Serie A, la Lazio sarebbe seconda in classifica. Solo la Juve ha fatto più punti: 18 contro 17. Il merito di maggior equilibrio va distribuito per ogni calciatore. Di sicuro la difesa sembra ormai sistemata. Appena 3 reti incassate sempre negli ultimi 8 match. Un cambio di direzione sostanziale, evidente per una squadra che al momento non si pone limiti.