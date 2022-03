Lazio, la difesa che funziona: 6 clean sheet nel 2022

ROMA - La Lazio nel 2022 ha cambiato decisamente marcia. Merito di una difesa che finalmente funziona. Lo dicono i numeri: quinto posto in classifica, due partite di fila senza subire gol e 6 clean sheet da inizio anno. I presupposti per giocare un bel derby ci sono tutti. In questa fase della stagione, in Europa, solo la Real Sociedad ha fatto meglio con sette match senza subire gol.