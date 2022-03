Lazio, per Sarri missione derby: vuole eguagliare Eriksson

ROMA - Il derby per Maurizio Sarri è una partita che non dovrebbe condizionare il giudizio sulla sua Lazio. Eppure la sfida con la Roma di domenica vale tanto, tantissimo. Almeno per due aspetti. Il primo: c’è un piazzamento in Europa League da conquistare, servono punti pesanti contro una diretta concorrente. Il secondo: non va cancellato quello che di buono la squadra ha fatto vedere da inizio 2022, quando ha decisamente cambiato marcia rispetto alla prima parte della stagione. Immobile e compagni viaggiano a medie da Champions League, la difesa è tornata solida, l’attacco potente. Nessun calo, non ora.