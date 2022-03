Lazio, Pedro a caccia di record nel derby con la Roma

ROMA - Maurizio Sarri pronto ad affidarsi a Pedro, l’uomo delle partite importanti. Quando la posta in palio è altissima, lui c’è sempre. Il derby è pronto a viverlo ancora da protagonista. Al debutto nella stracittadina, con la maglia della Roma, niente gol. Alla seconda apparizione è andato in rete, alla terza pure e con la casacca della Lazio. Ora cerca la terza rete. Gli consentirebbe di entrare sul podio di una speciale classifica, quella dei marcatori a segno per più derby consecutivi, che nelle prime due posizioni vede Da Costa a 8 e Volk a 7. Un gol domenica alla Roma e raggiungerebbe il terzo posto a quota 3 con Selmosson, Pruzzo, Voeller e Delvecchio. Un traguardo importantissimo, mai raggiunto anche da grandi bomber protagonisti come Piola, Chinaglia e Immobile. Pedro ci vuole provare per spingere la Lazio ancora più in alto in classifica.