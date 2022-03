Lazio, Lotito carica la squadra e pensa ai bonus stagionali

ROMA - Claudio Lotito nel centro sportivo della Lazio chiede un grande derby e un bel finale di stagione. Il patron si è visto a pochi giorni dalla sfida contro la Roma tra una seduta e l’altra di allenamento. Niente comizi, è bastata la sua presenza. Ma una sua mossa ha lanciato un bel segnale. A marzo, dopo la vittoria sul Cagliari, ha versato gli stipendi del mese corrente . Era accaduto anche a febbraio, prima del ritorno con il Porto. In ballo ora ci sono i premi collettivi che potrebbero essere un bell’incentivo in vista del derby. Non sono stati ancora stabiliti bonus legati all’eventuale qualificazione europea. Sarà fatto al ritorno di capitan Immobile dagli impegni con la Nazionale.

I discorsi con Sarri

Il rinnovo dell’allenatore è rimasto in sospeso. Il mercato rimane una questione primaria per Mau, ma Lotito dovrà far quadrare i conti tra bilancio e indice di liquidità in negativo. Il patron, a fine mese, ha dato appuntamento al tecnico per riallacciare i discorsi interrotti nei mesi scorsi. Le parti dovrebbero incontrarsi durante la pausa.