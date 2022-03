Lazio, Sarri riflette: un solo dubbio in vista del derby

Il dubbio di Sarri per il derby

Ok Luis Alberto, che da ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi con la squadra. L’unico dubbio è sulle fasce. Marusic, al rientro dalla squalifica, potrebbe prendersi la fascia sinistra. Lazzari è in pole per quella destra dopo essere rientrato da un mese di stop dopo aver giocato uno spezzone di gara lunedì scorso. Occhio però a Patric e Hysaj (l'ex Napoli potrebbe giocare a sinistra con Marusic a destra), entrambi in lizza per una maglia. Rifinitura prevista domani pomeriggio, cena obbligatoria a Formello, non il ritiro. Appuntamento per tutti domenica mattina.