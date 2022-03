Lazio, Milinkovic uomo derby: solo Immobile meglio di lui

I grandi numeri di Milinkovic

Giocatore prorompente e decisivo. Sono 9 le partecipazioni in un derby per Immobile (6 gol e 3 assist), 6 per Sergej (3 reti e 3 assist). Il bilancio di Milinkovic, pronto a giocare la sua 14esima sfida contro la Roma (contando sempre le sfide di Serie A e Coppe), conta cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. All’Olimpico si presenta come centrocampista che ha preso parte a più gol in campionato (17, frutto di otto gol e nove assist). Può stabilire il record personale di partecipazioni a gol da quando gioca in Serie A (è arrivato a quota 17 anche l’anno scorso). Un uomo da grandi traguardi.