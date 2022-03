Roma-Lazio, Acerbi: "Derby da vincere contro una squadra forte"

ROMA - "Il derby è una partita che si prepara da sola, è il derby più sentito in Europa. Ti dà la carica e l’agitazione sana per giocare bene. È entusiasmante giocare queste partite, ma è ancora più bello vincerle". Ha parlato così Francesco Acerbi nel pre partita ai microfoni di Lazio Style Channel. Il derby vale tanto perché mette in palio punti importantissimi per l'Europa: "Abbiamo preparato questa partita come le altre, sapendo che è una gara a sé e che si prepara da sola. Sappiamo che bisognerà essere concentrati, carichi e determinati. Servirà lucidità, perché la Roma ha giocatori forti e vorrà vincere. Finalmente gli stadi tornano a riempirsi, ne avevamo bisogno e anche la gente ha bisogno di venire allo stadio”.