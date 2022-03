Lazio, le condizioni di Milinkovic: verrà visitato in nazionale

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic tra la delusione del derby perso e il naso dolorante. C’è il sospetto che la botta in area di rigore di Ibanez ai suoi danni gli abbia fratturato il setto nasale. Il Sergente in campo non ha mollato nonostante il sangue (subito fermato dai medici della Lazio) e le difficoltà nel respirare. Oggi lascerà Roma per Belgrado, la sua partenza era prevista per rispondere alla chiamata della Serbia. Sarà visitato in patria. Si sottoporrà ad accertamenti strumentali per scongiurare fratture, ieri c’era pessimismo sulle sue condizioni. Sarri incrocia le dita, spera di non perdere uno dei suoi calciatori migliori. Nel caso di frattura, Sergej dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico.