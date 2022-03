Lazio, la rabbia dei tifosi: “Solo Pedro sotto la Curva”

ROMA - C’è tanta delusione in casa Lazio dopo il derby perso contro la Roma. A fine partita i giocatori hanno applaudito la Curva Nord da lontano. L’unico che è arrivato fin sotto il settore è stato Pedro, che ha chiesto scusa e applaudito tutti i tifosi presenti davanti a lui. Un gesto che non è passato inosservato e poco dopo con foto e video, è finito sui social: “L'unico che ha avuto gli attributi di venire sotto ai tifosi ad applaudire e chiedere scusa. L'unico”, si legge tra i commenti dei tanti laziali. E ancora: “Cloniamo lui e mandiamo a casa tutti gli altri”. Lo spagnolo, che era grande ex della partita, non ha esitato un momento nel proseguire la sua camminata fin sotto la Nord arrivando a due passi dalle prime file. Leader anche nelle sconfitte pesanti.