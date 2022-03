Lazio, ora due giorni di riposo: con il Sassuolo non ci sarà Pedro

FORMELLO - Cancelli chiusi nel centro sportivo della Lazio dopo il derby perso. Maurizio Sarri ha concesso due giorni di riposo alla squadra in occasione della pausa per le nazionali. I biancocelesti torneranno in campo il prossimo 3 aprile, all’Olimpico, contro il Sassuolo. Non ci sarà di sicuro Pedro, che contro la Roma, da diffidato, ha rimediato un altro giallo e dunque scatterà un turno di stop. Rientrerà però, Mattia Zaccagni dopo la squalifica. In questi giorni da monitorare la situazione intorno a Stefan Radu, in infermeria da una ventina di giorni per un infortunio al tallone. Spera di rientrare per la volata finale.