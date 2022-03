Lazio, gli auguri social a Luiz Felipe. E i tifosi lo salutano…

ROMA - Luiz Felipe compie 25 anni e la Lazio gli fa gli auguri sui social. Il difensore è attualmente in Nazionale, impegnato con gli azzurri di Mancini nei playoff del Mondiale. Si prepara alla sfida contro la Macedonia e magari al debutto ufficiale. Il suo futuro sembra già scritto: conquistare un pass per il Qatar e accasarsi al Betis Siviglia in estate. Le trattative per il rinnovo non sono andate a buon fine, imminente sembra la sua firma, a parametro zero, con il club spagnolo. I tifosi della Lazio già lo salutano nei commenti sotto il post biancoceleste di buon compleanno. Ultimo da festeggiare come giocatore biancoceleste: non c’è ancora l’ufficialità, ma il destino del difensore sembra già scritto.