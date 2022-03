Lazio, di nuovo tutti in campo: Radu prova il rientro

FORMELLO - Tutti di nuovo a lavoro dopo due giorni di riposo. Maurizio Sarri ritrova la sua Lazio nel centro sportivo e deve fare a meno di 11 calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Ci sono i 4 azzurri (Immobile, Acerbi, Zaccagni e Luiz Felipe), più Milinkovic, Hysaj, Strakosha, Marusic, Cabral, Romero e Kamenovic (U21). In infermeria c’è ancora Stefan Radu che soffre di una fascite plantare. Proverà a sfruttare questi giorni di pausa dal campionato e rientrare tra i convocati per la sfida al Sassuolo, in programma il 3 aprile all’Olimpico. Oggi altra seduta pomeridiana, domani a lavoro di mattina. Sabato e domenica altro relax concesso dal tecnico. Ci si prepara al tour de force finale.