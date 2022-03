La Lazio ricorda Daniel Guerini: un anno fa la sua scomparsa

ROMA - Daniel Guerini non c’è più, ma vive in tutti i cuori dei tifosi della Lazio e dei suoi compagni di squadra. Un anno fa il tragico incidente in cui il ragazzo della Primavera perse la vita. Classe 2002, un grande futuro davanti, apprezzato nell’ambiente di Formello e non solo. Daniel aveva giocato anche con le maglie di Torino, Fiorentina e Spal. “Un anno dalla scomparsa di Guero. Ciao Daniel”, ha scritto la Lazio sui social in questa giornata particolare. Al cordoglio si sono accodati anche tanti tifosi, che hanno ricordato il giocatore con affetto. Alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco verrà celebrata la messa in suo ricordo. "Ciao Guero, sempre nei nostri pensieri", scrive un laziale su Twitter. Lunedì scorso avrebbe compiuto 20 anni.