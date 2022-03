Jony, che calvario: l’ex Lazio sempre infortunato

ROMA - Accolto come una star a gennaio, Jony sta vivendo un vero calvario allo Sporting Gijon. L’esterno, sempre di proprietà della Lazio e passato a gennaio in prestito al club spagnolo, gioca pochissimo. Il problema sono i troppi infortuni. Appena 5 presenze per un totale di circa 200’ in campo. Prima il problema al piede, poi lo stop muscolare dovuto al polpaccio. Voleva aiutare lo Sporting Gijon a tornare in Liga, ma per ora la sua missione non sta dando i frutti sperati. Il ragazzo ce la sta mettendo tutta, vuole tornare in campo il prima possibile. Questo nuovo infortunio è ancora tutta da valutare: tutti in attesa per capire i tempi di recupero. A fine stagione potrebbe far ritorno a Formello, dove rappresenta uno degli esuberi fuori dal progetto di Sarri.