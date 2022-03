Lazio, Immobile e Felipe Anderson in gol. Si rivede Cabral

ROMA - La Lazio di Maurizio Sarri si prepara per l'impegno casalingo contro il Sassuolo, in programma sabato alle ore 18. E' il secondo allenamento settimanale per i biancocelesti: ancora assente Radu, mentre Luiz Felipe non sembra ancora al meglio e potrebbe lasciare il posto a Patric al centro della difesa con Acerbi. Dopo esercitazioni tecniche individuali e collettive, la squadra di Sarri si è sottoposta ad un prolungato lavoro atletico. Infine, partitella a campo ridotto con Immobile e Felipe Anderson in gol. Domani i biancocelesti continueranno la preparazione per la sfida con il Sassuolo: doppia seduta, in campo alle 11 e alle 15:30. Oggi si è rivisto anche Jovane Cabral, tornato dalla nazionale con la speranza di avere chance nei prossimi impegni ma ancora alle spalle di Luka Romero nelle gerarchie di Sarri.