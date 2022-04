La Lazio ricorda Chinaglia: dieci anni senza il grande bomber

ROMA - “Dieci anni fa ci lasciava Giorgio Chinaglia, bandiera biancoceleste e vincitore del primo Scudetto della S.S. Lazio. Quel dito puntato, quel rigore battuto contro il Foggia, quei 24 gol nel 1973/74, sono immagini che il popolo biancoceleste non dimenticherà mai. Nel cuore di tutti è sempre vivo il suo ricordo”. Così la Lazio ha ricordato il grande Long John, indimenticabile leggenda laziale scomparsa il 1 aprile del 2012. Sui social i tifosi lo ricordano con grande affetto. Anche per chi non ha vissuto la sua epoca calcistica lo celebra con orgoglio e rispetto. E oggi, dieci anni dopo, in suo onore sarà celebrata una messa presso la Chiesa del Cristo Re (ore 17,30). Saranno onorati tutti gli eroi del 1974 scomparsi nel corso del tempo. Chinaglia riposa accanto a Maestrelli e Wilson. Tre grandi leggende del firmamento biancoceleste.