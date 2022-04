Lazzari, sprint da record: così si è ripreso la Lazio

ROMA - Le statistiche raccontano quello che si era visto a occhio nudo: nel corso di Lazio-Sassuolo, Manuel Lazzari è stato il più veloce in campo, con punte di 33,3 all'ora, e il quarto biancoceleste per chilometri percorsi (10,762, per l'esattezza). Nella sua prestazione, però, c'è anche dell'altro, che i numeri non possono raccontare: per esempio, la determinazione feroce con cui ha abbordato il match, fi n dai primi palloni. Dopo l'esclusione dai titolari in occasione del derby, la gara con il Sassuolo era per lui una potenziale trappola. Dalla sua parte, agiva l'ivoriano Traoré, che di questi tempi riduce gli avversari a ombre impalpabili, tanta è la facilità con cui salta l'uomo. Un fallimento avrebbe rafforzato il partito di chi ritiene Lazzari inadatto a fare il terzino “vero”, in una linea difensiva a quattro. Manuel ha preso per il bavero la partita e a cominciato a fare terra bruciata sulla sua fascia. Prima è andato in sovrapposizione a mille all'ora, trovando pronto Consigli sulla conclusione in diagonale; poi ha confezionato l'assolo del gol, in sette secondi di alto pregio: anticipo, percussione, conversione e sinistro basso nell'angolo lontano [...]