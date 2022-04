Lazio, senti Giordano: “Il problema è il rendimento mentale”

ROMA - "Genoa-Lazio banco di prova per capire se i biancocelesti abbiano imparato la lezione? Ce lo chiediamo spesso, la realtà è che questo gruppo ha un problema che riguarda la continuità di rendimento mentale". Bruno Giordano analizza la squadra di Sarri, capace in stagione di giocare grandi partite e poi di cadere malamente a quella successiva. Il rendimento altalenante è stato il vero problema fin qui: "Non abbiamo risolto i problemi vincendo con una buona squadra come il Sassuolo che faceva a meno di Berardi e Lopez. La Lazio ha giocato bene, con le giuste motivazioni, ma abbiamo anche rischiato di prendere qualche gol", le parole dell'ex bomber biancoceleste a Radiosei. Poi ha continuato: "Il problema non è superato dopo questa vittoria, i giudizi vanno dati sempre a lunga scadenza. Qui si passa da un eccesso all’altro nel giro di novanta minuti. La storia dice che la flessione è sempre dietro l’angolo. Ora c’è il Genoa, da quando è arrivato Blessin è diventata una squadra da battaglia. É un piccolo Hellas".