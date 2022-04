Lazio, testa al Genoa: Luiz Felipe e Luis Alberto out

FORMELLO - Maurizio Sarri fa i conti con le assenze di Luiz Felipe e Luis Alberto, ormai certificate da giorni. I due sono quasi out per la partita di domenica contro il Genoa (si gioca alle 12.30). Il difensore soffre di un problema al ginocchio, ha già saltato la partita contro il Sassuolo. Il Mago invece, è assente da quattro giorni. Si parlava di febbre, non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della società . La moglie sui social aveva scritto a inizio settimana: “Invasi dal virus”. Il tutto è stato poi smentito.

Sarri pensa al Genoa

Prove tattiche andate in scena nella seduta mattutina. Tra gli assenti anche Radu, che ieri aveva partecipato a metà allenamento (solo al mattino). Il romeno ci prova per la panchina. Il posto di Luis Alberto potrebbe prenderlo Basic, pronto a tornare titolare. In difesa c’è Patric vicino a Acerbi. Ballottaggio in attacco: Pedro, che ritorna dalla squalifica, insidia Zaccagni o Felipe Anderson. Il tridente dovrà ancora essere costruito.